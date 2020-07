Coronavirus e sport post-lockdown: i consigli per una ripresa ottimale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo mesi di lock-down, l’attività fisica all’aperto è ripresa a pieno ritmo. Ma la cautela è d’obbligo; il rischio di andare incontro ad infortuni è infatti proprio dietro l’angolo, poiché “dopo un periodo di interruzione sia chi pratica sport con regolarità da anni, che chi ha cominciato da poco, perde l’elasticità muscolare tendinea, la forza e subisce una riduzione della propriocezione articolare”. A spiegarlo è il Prof. Francesco Benazzo, ortopedico di fama internazionale, dal mese di marzo nell’equipe della Poliambulanza di Brescia, noto per la sua specializzazione in ambito sportivo, Consulente della Federazione italiana di Atletica leggera e delle squadre di vari club calcistici, dal 2014 Fondatore e Presidente del ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus Lombardia: via libera a calcetto, sport di contatto e discoteche #coronavirus - SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - Agenzia_Ansa : Un positivo al Coronavirus nel Parma, squadra in isolamento #ANSA - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaBZ: Aggiornato l'Allegato A della L.P. 4/20 sul #Coronavirus nella #Fase2 per #ristoranti, #bar, #discoteche, #salegioco, #mer… - ProvinciaBZ : Aggiornato l'Allegato A della L.P. 4/20 sul #Coronavirus nella #Fase2 per #ristoranti, #bar, #discoteche,… -