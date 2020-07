Barbara Bouchet demolisce il figlio: “Alessandro Borghese non mi fa uscire con le mie nipoti perché…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Barbara Bouchet parla del figlio Alessandro Borghese a C’è tempo per… In questi ultimi anni Alessandro Borghese oltre ad essere uno dei chef più talentuosi del nostro Paese è anche diventato popolare grazie alle varie trasmissioni televisive che conduce. Non tutti sanno che il padrone di casa di 4 Ristoranti è il figlio di un’icona degli Anni Settanta e Ottanta. Stiamo parlando di Barbara Bouchet, che ebbe il figlio dal marito Luigi Borghese, produttore che è venuto a mancare un po’ di tempo fa. Il rapporto con il noto cuoco è stato costellato da momenti di tensione e anche positivi. Da qualche anno tra i due corre buon sangue anche se l’attrice ha ... Leggi su kontrokultura

