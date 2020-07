Balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dai salumi alla frutta: +11% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%), dalla verdura (+4,6%) alla frutta (+11%) fresche ma anche carne (+2,7%) in controtendenza con l'andamento generale... Leggi su feedpress.me

CarmelinaCarmi : RT @coldiretti: Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%)… - alcinx : RT @coldiretti: Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%)… - Ettore572 : RT @coldiretti: Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%)… - coldiretti : Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzano prezzi

Gazzetta del Sud

Balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%), dalla verdura (+4,6%) alla frutta (+11%) fresche ma anche carne (+2,7%) in controtendenza con l'andamento gen ...Roma, 15 lug 10:29 - (Agenzia Nova) - Balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1 per cento) ai salumi (+3,5 per cento), dalla verdura (+4,6 per cento) alla frutta (+11,5 per ...