Una ricetta magica (Di martedì 14 luglio 2020) Donne con famiglia che state per partire per le vacanze, attenzione perché ora vi do un consiglio che vi cambierà la vita: quest’anno, in casa, non fate un cazzo. Avete già dato durante il lockdown, e anche troppo avete già dato nella vita: almeno in queste vacanze post confinamento non fate niente. Fatelo soavemente, gentilmente, col sorriso, senza sensi di colpa: rilassatevi, nuotate, camminate, leggete e in casa fate il meno possibile. Leggi su vanityfair

Avere un’abbronzatura omogenea e invidiabile, in grado di durare nel tempo anche per alcuni mesi è possibile. Potete ricorrere a integratori naturali per l’abbronzatura capaci di darvi una mano per ra ...

In entrambi i video sono mostrate opere di cake design, una branca della pasticceria che si occupa di decorare le torte con elementi molto vistosi e commestibili, di solito fatti di pasta di zucchero ...

