Top Podcast Spotify, la classifica delle prime dieci posizioni (Di martedì 14 luglio 2020) Top Podcast Spotify e Podcast di tendenza: le nuove classifiche di Spotify per scoprire tutto sulle novità in in tendenza ed in grande ascesa. Le classifiche Top Podcast Spotify è il nuovo strumento che permette agli utenti di individuare i nuovi Podcast decisamente in tendenza. E’ un servizio nuovo di zecca che offre la piattaforma per gli italiani ma anche in altri 25 Paesi del Mondo. A Top Podcast si affianca anche Podcast di tendenza. Al primo posto della speciale classifica del Top Podcast c’è Muschio Selvaggio – Fedez e Luis Sal, seguito a ruota da Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia. Terzo ... Leggi su bloglive

franzrusso : #Spotify continua a credere nei podcast. E dopo quasi due anni, lancia le classifiche dei #podcast ??? più popolari,… - N4ik3 : RT @franzrusso: #Spotify continua a credere nei podcast. E dopo quasi due anni, lancia le classifiche dei #podcast ??? più popolari, in base… - YolBlog : #SPOTIFY - lancia in #Italia le #classifiche #TOPPODCAST e #PODCAST DI TENDENZA, aggiornata l'esperienza all’inter… - MusicTvOfficial : .@SpotifyItaly lancia due nuove chart dedicate ai #podcast: - “Podcast di tendenza” con i contenuti in ascesa - “To… - MarcoLorux : RT @franzrusso: #Spotify continua a credere nei podcast. E dopo quasi due anni, lancia le classifiche dei #podcast ??? più popolari, in base… -