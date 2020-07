The Resident 2 su Rai 1 dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di martedì 14 luglio 2020) THE Resident 2 RAI 1 dove vedere streaming. Arriva su Rai 1 la seconda stagione della serie tv con Matt Czuchry. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. ANTICIPAZIONI SU #THEResident The Resident 2 dove vedere le puntate in tv e replica La serie tv The Resident 2 andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:25 circa il venerdì a partire. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ... Leggi su cubemagazine

Moonstoneheart_ : Stasera inizia la seconda stagione di the resident osnwishsbwosn - Teleblogmag : Torna il serial medical thriller su Rai Uno, quindi show in replica e cinema. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - gaycats3 : Resident: *sets fire to a pile of cigarette butts on the patio* Me: “nonononoNONONONONO” *incoherent screeching* - zazoomblog : The Resident la seconda stagione stasera in tv: orario canale trama anticipazioni episodi - #Resident #seconda… - CorriereCitta : #TheResident, la seconda stagione stasera in tv: orario, canale, trama, anticipazioni, episodi -