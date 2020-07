Tg Lazio, edizione del 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Il bilancio dei primi due mesi di attività per i test sierologici nella Regione Lazio fotografa una situazione con 187.498 test sierologici eseguiti di cui oltre 115 mila tra operatori sanitari e forze dell’ordine. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione Lazio che ha spiegato come questo “abbia consentito di rilevare una circolazione del virus pari al 2,3% e di individuare 407 positivi al tampone, asintomatici. Sempre secondo la Regione, “coloro che, invece, hanno avuto un accesso spontaneo ai test sono stati 41.125. Si dimostra cosi’ l’efficacia della doppia leva tra test sierologici e test molecolari”.DA REGIONE LAZIO OK A RECUPERO STORICO CAMPO TESTACCIO Leggi su dire

Agenzia_Dire : #Rifiuti, la Procura di Roma ha stabilito il sequestro di una parte del Tmb Rocca Cencia di Ama. Questa e le altre… - zazoomblog : Tg Lazio edizione del 13 luglio 2020 - #Lazio #edizione #luglio - laziofans : Repubblica – Il caso Immobile: Ciro “ferito” ora ha dubbi sul futuro: Il caso Immobile turba la Lazio. – si legge n… - ais_lazio : #13luglio Consulta il bando: - AgriLandscapes : Sorrento (Sa): Premio #oli 'Sirena d'Oro'. Umbria e Lazio vincono l'edizione 2020 (Comunicato dell'Ufficio Stampa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 13 luglio 2020 - DIRE.it Dire Fregene, Amministratori sotto tiro....apre l'edizione 2020 del Festival della Legalità

(AGR) Venerdì 17 luglio, alle ore 19, alla Casa della Cultura - Biblioteca Pallotta in viale della Pineta 140 a Fregene, si svolgerà la presentazione della nona edizione del Rapporto di Avviso Pubblic ...

Romaeuropa Festival (35° edizione)

È regolarmente confermata la trentacinquesima edizione del Romaeuropa Festival che rilancia la sua presenza con un nuovo programma ricostruito in stretta aderenza alle direttive vigenti sul distanziam ...

(AGR) Venerdì 17 luglio, alle ore 19, alla Casa della Cultura - Biblioteca Pallotta in viale della Pineta 140 a Fregene, si svolgerà la presentazione della nona edizione del Rapporto di Avviso Pubblic ...È regolarmente confermata la trentacinquesima edizione del Romaeuropa Festival che rilancia la sua presenza con un nuovo programma ricostruito in stretta aderenza alle direttive vigenti sul distanziam ...