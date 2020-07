Tante foto di Santa Sofia (la cui conversione in moschea è un caso internazionale) (Di martedì 14 luglio 2020) La sorte di Santa Sofia in Turchia è diventata nel giro di pochi giorni un caso internazionale: la più riconoscibile architettura di Istanbul, dal 10 luglio 2020, grazie a un decreto presidenziale, è tornata a essere una moschea. Ma la storia di questo luogo sacro – di cui potete vedere alcuni scatti nella nostra gallery qui in alto – è piuttosto travagliata e riflette a pieno le contraddizioni e il sincretismo di un luogo che da tempi molto antichi è crocevia di religioni e culture spesso tra loro in conflitto. Edificato intorno al 537 d.C. e dedicato a Sophia (La Sapienza di Dio), l’edificio fu cattedrale greco-cattolica prima, poi ortodossa, sede – fino al 1453 – del Patriarcato di Costantinopoli. ... Leggi su wired

lydiadbln : Allora vediamo ne ho uno che è un manzo ha tante foto ma poche eleganti - lelleleo_ : @glntoxic SHARING IS CARING ESATTO eccolo il nostro motto ???????? madonna ho tante di quelle foto anch’io di paesaggi… - BROWVN84s : RT @belisarilauraa: Boh io vorrei ricordare che Najwa l’unico Stato che ha postato nelle sue stories è quello Italiano, non per vantarmi ma… - AlexyaPan : RT @AlexyaPan: I miei clienti più affezionati hanno sempre richieste eccentriche, che io adoro esaudire. Questa è una delle tante foto fatt… - zurenasbitch : RT @belisarilauraa: Boh io vorrei ricordare che Najwa l’unico Stato che ha postato nelle sue stories è quello Italiano, non per vantarmi ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Tante foto Tante foto delle fioriture di loto in Cina Wired Italia Bruno Vespa dice la sua su Belen e Diletta Leotta a Io e Te (Foto)

Si parla di tutto con Bruno Vespa a Io e Te e nei suoi giudizi finiscono anche Belen Rodriguez e Diletta Leotta, non senza imbarazzo (foto). Sono tante le passioni del conduttore e giornalista, tanti ...

Arrivano i lupi nelle piazze di Firenze: la mostra | FOTO

Lupi di metallo "a protezione" di piazza Pitti e Santissima Annunziata. La monumentale installazione, dal nome "I lupi in arrivo", è possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Firenze e le ...

Si parla di tutto con Bruno Vespa a Io e Te e nei suoi giudizi finiscono anche Belen Rodriguez e Diletta Leotta, non senza imbarazzo (foto). Sono tante le passioni del conduttore e giornalista, tanti ...Lupi di metallo "a protezione" di piazza Pitti e Santissima Annunziata. La monumentale installazione, dal nome "I lupi in arrivo", è possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Firenze e le ...