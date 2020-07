Sulla quarantena dei migranti i consulenti del governo smentiscono il governo (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo va alla ricerca di altre navi quarantena per i migranti che sbarcano sulle coste italiane, ma gli stessi consulenti del ministero della Salute avanzano dubbi sull'efficacia e sull'opportunità di un simile sistema di prevenzione. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Rober Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Sulla quarantena Coronavirus, terza ondata a Hong Kong, l'ex colonia richiude. Bolsonaro "stufo" della quarantena la Repubblica Migranti, Regione e Viminale ai ferri corti: Musumeci ora è pronto allo strappo

Il governatore teme che alzare di più i toni danneggerebbe il turismo. Ma ha deciso di varare un’ordinanza di sfida con un protocollo sanitario CATANIA - «Questa inerzia produce il caos». Il filo dei ...

Coronavirus Roma, il bollettino dello Spallanzani del 14 luglio. Vaia: "Scende età media dei contagi"

A Roma e in tutto il Lazio il 92% degli ultimi nuovi casi di coronavirus sono di importazione, ossia i cosiddetti contagi dei rientri in Italia. Dei 22 (su 24 totali del 13 luglio) nuovi casi di impor ...

