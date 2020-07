Stefano De Martino | Belen e Mariana | Confessione in diretta (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano De Martino, Confessione in diretta a Made in sud: Belen, il tradimento con ipad e Mariana Rodriguez. Ecco tutta la verità. La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere oggetto di battute sul palco di Made in Sud. Anche nella puntata del 13 luglio, Peppe Iodice ha utilizzato gli ultimi gossip sulla … L'articolo Stefano De Martino Belen e Mariana Confessione in diretta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

CaffeFou : #madeinsud Stefano De Martino di nuovo nel mirino della satira?? Peppe Iodice lo prende in giro: 'Ma a te ti fa ingr… - blogtivvu : Stefano De Martino, Made in Sud: gossip iPad, Belen e Mariana Rodriguez. La replica del conduttore - mediterranew : Stefano De Martino conduce il Festival di Castocaro... - zazoomnews : Stefano De Martino e Fatima Trotta il retroscena: “Abbiamo avuto un colpo al cuore…” - #Stefano #Martino #Fatima… - ElisaDiGiacomo : Made in Sud, Stefano De Martino smentisce il flirt con Mariana Rodriguez: ‘Non è vero’ -