Scuola, Azzolina: “Partita gara per i test sierologici” (Di martedì 14 luglio 2020) E’ partita la gara per i test sierologici destinati al personale scolastico. ROMA – E’ partita la gara per i test sierologici destinati al personale scolastico. L’annuncio è stata fatto dalla ministra Azzolina sui social: “Siamo pronti anche quella per i banchi – si legge nel post su Twitter – c’è tanto lavoro da fare, ma lo stiamo facendo, tutti insieme, remando dalla stessa parte. Nell’interesse di studentesse e studenti che devono tornare a Scuola in presenza e in sicurezza“. Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara per i test sierologici al personale scolastico è partita. Siamo pronti anche ... Leggi su newsmondo

