Sampdoria-Cagliari (15 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 14 luglio 2020) La Sampdoria di Ranieri in versione estiva è particolarmente cinica nelle gare giocate contro avversarie in lotta per la salvezza. Le tre vittorie dalla ripresa sono arrivate contro Lecce, Spal e Udinese in un 3-1 esterno nel quale i blucerchiati hanno anche ritrovato il gol di Quagliarella. Il tecnico romano chiede i punti della definitiva … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

