Salvini inserisce il suono dei bonghi sotto il suo intervento, Aboubakar Soumahoro annuncia querela | VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Soumahoro querela Salvini per i bonghi sotto il suo intervento VIDEO Aboubakar Soumahoro querela Matteo Salvini: il sindacalista ha annunciato sui social di aver dato mandato ai suoi avvocati di intraprendere un’azione legale contro l’offensiva propaganda del leader della Lega. Qualche giorno fa, in occasione della manifestazione degli Stati Popolari in piazza San Giovanni a Roma, Salvini aveva pubblicato su Facebook un VIDEO modificato dell’intervento del sindacalista, inserendo in sottofondo un fastidioso suono di bonghi, tipici strumenti a percussione africani. ... Leggi su tpi

GraziaBelloni : RT @Teodoro60584412: la Bestia di Salvini qui inserisce i bonghi, pensate a quante balle vi propinano pur di farvi paura. - Teodoro60584412 : la Bestia di Salvini qui inserisce i bonghi, pensate a quante balle vi propinano pur di farvi paura. - andre_d_keaton : @sportface2016 Attenzione, nella lotta a due fra Salvini e Trump per il Trofeo 'Senza vergogna', si inserisce prepotentemente Inzaghi - sigma_tao : la divina comemdia insegna buona la prima di salvini salvini inserisce la prima salvini+i=la s n vii=antonio ed iesu - uburoi1 : @AlRobecchi Siamo alla farsa al Viminale sembrerebbe a gestione salvini tuttavia il ministro degli interni tace anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini inserisce Ghinelli: "Ero pronto a ritirare le deleghe al mio vice. Salvini? Non mi ha aiutato" ArezzoNotizie Bonghi inseriti sotto l'intervento di Soumahoro: "Salvini, ora ti querelo"

"Questa manipolazione ingannevole della realtà, oltre ad inquinare il dibattito pubblico, rende ulteriormente invisibili gli invisibili". Questa la durissima reazione di Aboubakar Soumahoro che si è s ...

Prodi, trasformando in amico il nemico storico Berlusconi, rende più facile la sua corsa al Quirinale. Ma ci sono anche altri in corsa

Si sta avvicinando la data della elezione del nuovo presidente della repubblica (gennaio 2022) e, come sempre accade in tale circostanza, un certo numero di atleti sta facendo manovre per essere fra i ...

"Questa manipolazione ingannevole della realtà, oltre ad inquinare il dibattito pubblico, rende ulteriormente invisibili gli invisibili". Questa la durissima reazione di Aboubakar Soumahoro che si è s ...Si sta avvicinando la data della elezione del nuovo presidente della repubblica (gennaio 2022) e, come sempre accade in tale circostanza, un certo numero di atleti sta facendo manovre per essere fra i ...