Roma, Fonseca: "Col Verona difesa a tre e poco turnover. Pau Lopez titolare" (Di martedì 14 luglio 2020) Roma - La Roma all'Olimpico per cercare la terza vittoria consecutiva e scacciare la crisi della ripresa del campionato. La squadra di Paulo Fonseca affronterà il Verona di Juric , squadra sorpresa ... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : Le insidie della sfida contro il Verona, il sistema di gioco e le condizioni di Zaniolo. Paulo Fonseca ha risposto… - Pall_Gonfiato : #Roma: le parole di Paulo #Fonseca alla vigilia del match contro l'#HellasVerona - rivistalaroma : #Fonseca 'Sarà una partita differente. Dovremo essere concreti e concentrati' <Rivista LA ROMA> (… - DFDYR98 : Roma anno prossimo: 3-4-2-1 Pau Mancini X Ibanez X Veretout Diawara Spinazzola Miky Zaniolo X Riserve: Mirante… - ValeRossignoli : RT @OfficialASRoma: Le insidie della sfida contro il Verona, il sistema di gioco e le condizioni di Zaniolo. Paulo Fonseca ha risposto all… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa in vista del match casalingo di domani contro il Verona Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla ...L'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha rilasciato un'intervista al sito della Roma alla vigilia di Roma-Hellas Verona. Queste le sue parole: Arriva il Verona allo Stadio Olimpico: cosa teme di più ...