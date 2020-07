Rifiuti a Roma, Rocca Cencia fa esplodere l’emergenza. FdI: «La Raggi deve andarsene» (Di martedì 14 luglio 2020) La gestione del ciclo dei Rifiuti della Capitale non sembra trovare pace. Dopo la chiusura definitiva del Tmb Salario avvenuta nel settembre 2019, arriva, su richiesta della Procura, la chiusura parziale dell’impianto di Rocca Cencia. Il provvedimento è stato ritenuto necessario, dopo ripetute proroghe, perché non sono state rispettate le normative sulla stabilizzazione dei Rifiuti. Rocca Cencia chiude, l’emergenza Rifiuti è ai massimi livelli Al momento sono sei le persone indagate: si tratta di manager ed ex manager della municipalizzata dei Rifiuti, accusati di violazione di norme del codice dell’ambiente.Una chiusura che porterà inevitabili disagi che si andranno a sommare a quelli già ... Leggi su secoloditalia

