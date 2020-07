Riccardo morto a 10 anni dopo esperimento scientifico, lutto cittadino a Collegno per i funerali (Di martedì 14 luglio 2020) Riccardo morto a 10 anni dopo esperimento scientifico. Oggi pomeriggio, nella parrocchia “Gesù Maestro” di via Ferrucci a Collegno, saranno celebrati i funerali di Riccardo Celoria, il bambino di 10 anni morto in seguito a un grave incidente avvenuto in casa, mentre stava eseguendo un esperimento scientifico. Il piccolo è morto dopo un mese in ospedale. Verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio 2020, alle 15, nella parrocchia “Gesù Maestro” di via Ferrucci a Collegno, i funerali di Riccardo Celoria, il bambino di 10 ... Leggi su limemagazine.eu

Riccardo_criait : RT @Federica989111: È morto #PhilippeMonguillot. Picchiato a morte perché come conducente di bus aveva chiesto a dei passeggeri arabi di in… - LaStampa : A Collegno (Torino) fiori e palloncini bianchi per i funerali del piccolo Riccardo, il bambino di 10 anni morto per… - StampaTorino : VIDEO - A Collegno (Torino) fiori e palloncini bianchi per i funerali del piccolo Riccardo, il bambino di 10 anni…