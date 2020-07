Palermo, occhi sul giovane della Juventus per l’attacco (Di martedì 14 luglio 2020) Il Palermo dà inizio alla propria sessione estiva del calciomercato mettendosi alla ricerca di giovani dal valore assicurato, in grado di garantire freschezza e qualità alla rosa.OBIETTIVO GIOVANIcaption id="attachment 983051" align="alignnone" width="594" Palermo Calcio (getty images)/captionLa società di Viale del Fante, malgrado i recenti problemi per la concessione dello stadio, sta cercando di sviluppare in chiave mercato una strategia che porti in rosa dei giovani di valore, in modo da avere alternative valide ad una squadra di titolari composta essenzialmente da giocatori rodati e dalla grande esperienza in categorie superiori. Su questi criteri si sta basando la ricerca di un attaccante forte fisicamente, e il mirino del Palermo adesso punta un giovane centravanti ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, occhi sul giovane della Juventus per l'attacco - - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, per la fascia sinistra occhi su Migliore: lo svincolato che disse no a Zamparini… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, per la fascia sinistra occhi su Migliore: lo svincolato che disse no a Zamparini… - LeViedeiTesori : Sarà un restauro sotto gli occhi di tutti. All’Oratorio dei Bianchi di Palermo, un lavoro minuzioso a cantiere aper… - pit_palermo : @Medeadoll Ma che occhi ha?? -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo occhi “Occhi su Saturno”. A Palermo, a Villa Filippina il 24 luglio con il naso all'insù quattrocanti.it Turista francese aggredito a Palermo dopo aver chiesto indicazioni

Aveva chiesto indicazioni per rientrare nel suo b&b, dato che il cellulare aveva la batteria a terra, ma è finito nelle mani sbagliate. Un turista francese di 30 anni è stato picchiato e rapinato vene ...

Palermo, turisti ai piedi del carro nel giorno della Santuzza: il programma del Festino, un botto e niente corteo

Il carro che l’anno scorso sfilò lungo il Cassaro nella notte del Festino, da ieri è in bella mostra a piazza Bellini. Una presenza che salta agli occhi e che attira i flash non solo dei palermitani m ...

Aveva chiesto indicazioni per rientrare nel suo b&b, dato che il cellulare aveva la batteria a terra, ma è finito nelle mani sbagliate. Un turista francese di 30 anni è stato picchiato e rapinato vene ...Il carro che l’anno scorso sfilò lungo il Cassaro nella notte del Festino, da ieri è in bella mostra a piazza Bellini. Una presenza che salta agli occhi e che attira i flash non solo dei palermitani m ...