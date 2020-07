Ostia, arrivano i monopattini in sharing: ecco da quando e dove noleggiarli (Di martedì 14 luglio 2020) Sono arrivati anche ad Ostia i monopattini in sharing e dal prossimo fine settimana saranno disponibili i primi mezzi. ‘L’operatore Dott è pronto a far partire il test: dal prossimo fine settimana saranno su strada dai 60 ai 100 mezzi elettrici a servizio del litorale’ – lo scrive la sindaca Raggi. I monopattini in sharing arrivano anche a Ostia. I monopattini in sharing arrivano anche a Ostia. L’operatore Dott è pronto a far partire il test: dal prossimo fine settimana saranno su strada dai 60 ai 100 mezzi elettrici a servizio del litorale. I monopattini potranno essere noleggiati sul Lungomare e anche alla stazione Stella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

(AGR) Disagi in vista per gli automobilisti che arrivano dall'aeroporto e sono diretti ad Ostia . Anas ha comunicato che per lavori di asfaltatura e ripristino della segnaletica, via dell'Aeroporto sa ...

Virginia Raggi “regala” a Ostia monopattini elettrici di seconda mano

Ostia – Arrivano anche sul lungomare i monopattini elettrici in sharing. A metterli a disposizione è la Dott, azienda olandese, che per il momento ha posizionato 60 esemplari, tutti già usati in altre ...

