Oggi Repubblica, Domani Caimano (Di martedì 14 luglio 2020) L’editore di Domani, il giornale che si candida a raccogliere il testimone militante della Repubblica di una volta, è favorevole a un governo con Berlusconi, mentre il nuovo direttore di Repubblica, accusato di voler mettere la museruola al quotidiano fondato da Scalfari, pensa che «affidarsi a un politico del secolo scorso non abbia senso». Ci sono due notizie, dunque, nella doppia intervista del Foglio a Carlo De Benedetti, ex editore di Repubblica e ora di Domani, e a Maurizio Molinari direttore della Repubblica di John Elkann: la prima è che De Benedetti è pronto a trangugiare un governo col Caimano, mentre Molinari guarda avanti; la seconda è che sia i nostalgici della Repubblica di una volta sia gli ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Repubblica Coronavirus il bollettino di oggi 14 luglio: 114 nuovi casi, 17 decessi e 335 guariti la Repubblica Mongolia, caccia e poi mangia una marmotta: adolescente muore di peste bubbonica

Un quindicenne in Mongolia è morto di peste bubbonica dopo aver mangiato carne di marmotta. Viveva nella provincia sud-occidentale di Gobi-Altai. Aveva cacciato la marmotta con un cane per poi cibarse ...

Elezioni regionali, scintille tra Ceccardi e Repubblica: “Sono antifascista”

“Non ho problemi a definirmi antifascista, l'ho già detto in passato”. A dirlo è Susanna Ceccardi, l'europarlamentare della Lega candidata dal centrodestra a presidente della Regione Toscana, durante ...

