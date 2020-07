Nielsen, pubblicità in calo anche a maggio: -41,1% (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Non si ferma la fase negativa del mercato pubblicitario che anche a maggio risente del lockdown, registrando nel mese una contrazione del 41,1%, che porta la raccolta cumulata nei primi cinque mesi dell’anno in calo del -23,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. A dirlo sono i dati raccolti da Nielsen, con la precisazione che, se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (Ott), l’andamento nel periodo gennaio – maggio si attesta a -28,3%. La contrazione, sia per il singolo mese che per il periodo cumulato, riguarda tutti i mezzi e generalmente tutti i settori. “Era noto che il trimestre marzo-maggio sarebbe stato il peggiore nell’era ... Leggi su quifinanza

icittadini : Nielsen, pubblicità in calo anche a maggio: -41,1% - USPI1 : Dati Nielsen sulla pubblicità: a maggio continua il calo degli investimenti - Filippo_Genzini : Ovviamente bisognerebbe capire cosa significa in termini di pressione pubblicitaria sul pubblico. Perché immagino c… - fisco24_info : Pubblicità: Nielsen, investimenti a maggio crollano del 41%: Effetto lockdown. Con marzo e aprile peggior calo di s… - Primaonline : Pubblicità, anche a maggio crollano gli investimenti, -41,1%; nei primi cinque mesi -23,8%. @NielsenItaly: fase peg… -

Ultime Notizie dalla rete : Nielsen pubblicità Nielsen, impennata del 16,4% nelle vendite della grande distribuzione: il record del Sud (+28,4%) Corriere della Sera