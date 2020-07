NBA – Anthony Davis come LeBron, niente messaggio sociale sulla maglia: il motivo è singolare (Di martedì 14 luglio 2020) L’NBA ha permesso ai propri giocatori, che torneranno in campo ad Orlando, di apporre alcuni messaggi sociali sulle proprie maglie per sensibilizzare chiunque guardi le partite con messaggi antirazzisti e di equità sociale. Anthony Davis però, seguendo la decisione di LeBron James, non avrà alcun messaggio sulla propria casacca. Il motivo lo ha spiegato ad ESPN e differisce da quello di LeBron: “penso che il cognome Davis sia qualcosa di importante, che permette di rappresentare la mia famiglia ogni volta che scendo in campo. Non sapevo cosa decidere: dovrei indossare un messaggio di giustizia sociale o avere il mio cognome? Penso solo che il mio cognome sia ... Leggi su sportfair

