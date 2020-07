Naya Rivera, filastrocca con il figlio condivisa da Amber Riley: “Riposa in pace angelo” (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) La morte di Naya Rivera ha sconvolto l’intero mondo, anche coloro che non avevamo mai sentito parlare di Glee prima di adesso. L’amica e collega Amber Riley, ha voluto condividere uno degli ultimi VIDEO dell’attrice che canta con il figlio una commovente filastrocca. Naya Rivera, l’ultimo VIDEO con il figlio condiviso dalla collega Amber Riley... L'articolo Naya Rivera, filastrocca con il figlio condivisa da Amber Riley: “Riposa in pace angelo” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera, l'ultima intervista prima della morte nel lago, i sogni stroncati della star di Glee al festival di Giffoni

Naya Rivera, 33 anni, è annegata nel Lago Piru, in California, dopo aver portato in salvo sulla barca il figlio Josey, di 4 anni, senza riuscire a risalire. Scomparsa dall’8 luglio, l’attrice è stata ...

Naya Rivera, il cast di «Glee» rende omaggio all’attrice morta per salvare il figlio

La morte dell’attrice Naya Rivera ha sconvolto moltissime persone, soprattutto i suoi ex colleghi della serie tv “Glee”. Alcuni membri del cast si sono dati appuntamento al lago Piru, luogo del decess ...

