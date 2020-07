MotoGP, Marquez: “Tornare in pista a Jerez sarà eccezionale” (Di martedì 14 luglio 2020) Tornare in pista 245 giorni dopo a Jerez “sarà eccezionale“. Marc Marquez mostra tutto il suo entusiasmo per il ritorno in pista a Jerez de la Frontera in occasione dell’avvio del Mondiale 2020 di MotoGP. Superata l’emergenza sanitaria il Motomondiale riprenderà il via dalla Spagna questo fine settimana ma già domani, mercoledì 15 luglio, team e piloti potranno tornare in pista per dei test generali. “Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto e lavorato duramente in questi momenti particolari – le parole di Marquez -. Ora tocca a noi tornare al lavoro, mettere su uno spettacolo eccezionale e intrattenere tutti in giro per il mondo, offrendo un ... Leggi su sportface

