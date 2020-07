MotoGp – Il conto alla rovescia sta per terminare, Valentino Rossi pronto per il Gp di Jerez: “mi è mancata la mia M1” (Di martedì 14 luglio 2020) Manca sempre meno alla prima gara della stagione 2020 di MotoGp. Dopo lo stop a causa dell’emergenza coronavirus i piloti tornano in pista, in sella alle loro moto per sfidarsi nel primo Gp dell’anno, quello di Jerez de la Frontera. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesFelicissimo all’idea di tornare in sella alla sua M1, Valentino Rossi ha così raccontato le sue sensazioni alla vigilia del Gp di Spagna: “finalmente possiamo divertirci di nuovo con la MotoGp! Sinceramente, è un grande sollievo per me, perchè ho sentito molto la mancanza della mia M1 e penso che anche tutti i fan saranno molto felici. Domani inizieremo con la prima sessione di test a Jerez. Gli step che abbiamo fatto a Sepang e ... Leggi su sportfair

Dopo 14 anni (successe nel 2005 e 2006) il circuito di Jerez de la Frontera torna ad ospitare la tappa inaugurale della stagione MotoGP, con Valentino Rossi che si appresta dunque ad affrontare il suo ...

Che sarà seguito, sette giorni dopo e sulla stessa pista, dal GP di Andalusia. Una specie di gioco di prestigio. Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE, finalmente tutti in pista. Soltanto due mesi fa sembrava ...

