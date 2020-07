Ministero su DaD: Regolamentarla per Fronteggiare Eventuale Chiusura Scuole (Di martedì 14 luglio 2020) Il Ministero dell’Istruzione è deciso a regolamentare la DaD (didattica a distanza) per Fronteggiare un Eventuale stop alle lezioni a causa di un secondo lockdown. Se a settembre dovesse presentarsi un aumento vertiginoso dei contagi da Covid-19, diverrebbe obbligatorio il ritorno alla DaD. Per questo la necessità di una seria regolamentazione. Questa, per quanto riguarda l’adempimento dei docenti, prevede un apposito accordo contrattuale integrativo stipulato con i sindacati. Anche la Ministra Azzolina interviene in merito: “La didattica digitale ha permesso di salvare l’anno scolastico, non lo dimentichiamo. Faremo di tutto per aiutare chi è rimasto indietro perché la lotta alla dispersione scolastica è una priorità di questo Ministero”. Leggi su youreduaction

