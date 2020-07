Migranti: 11 positivi al Covid-19 tra i 66 sbarcati a Pozzallo (Di martedì 14 luglio 2020) Dei 66 Migranti sbarcati ieri a Pozzallo, nel Ragusano, 11 sono risultati positivi al test del coronavirus. Il personale sanitario dell’Asp di Ragusa, ha sottoposto gli immigrati al tampone e una volta riscontrata la positività al Covid-19 li ha isolati presso una struttura individuata e messa a disposizione dalla Prefettura di Ragusa. Inizialmente, dopo il test sierologico, i positivi erano risultati essere 19, ma i tamponi hanno confermato il contagio solo per 11 di loro.Musumeci contro il ministero dell’Interno: "Giocano col fuoco"La notizia della positività degli 11 Migranti sbarcati a Pozzallo è stata commentata su Facebook dal governatore della Regione Sicilia, ... Leggi su blogo

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 104.142 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.216 (+0 rispetto a ieri, nei quali sono compresi i 26 casi positivi rilevati in Calabria ...AMANTEA – Saranno trasferiti nel pomeriggio all’ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti risultati positivi al coronavirus che erano stati spostati in una struttura di Amantea dopo l’arrivo, saba ...