Mercedes-AMG GT - La Black Series debutta con 730 cavalli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con 730 CV, la Mercedes-AMG GT Black Series mette in chiaro le proprie intenzioni e debutta in una veste decisamente estrema. Una Black Series mancava da tempo nei listini Mercedes-Benz e l'onore di riproporla è toccato alla due porte coupé della Casa di Stoccarda, evoluta nel tempo sia nei modelli stradal,i sia in quelli da competizione rispetto al progetto originale dei tecnici di Affalterbach. Albero piatto per cambiare il carattere del V8. Il V8 4.0 biturbo è stato profondamente rivisto rispetto a quello da 585 CV della AMG GT R Pro e la sua potenza segna un nuovo record nella storia degli otto cilindri della Casa. Per trasformarne il carattere è stata scelta una soluzione radicale come quella dell'albero motore piatto con perni di ... Leggi su quattroruote

