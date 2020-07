M5S: Pd zittisce dibattito su Piano Regionale Rifiuti (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Una sconfitta per la politica e le Istituzioni, oltre che un tradimento del mandato elettorale verso i cittadini, e una vittoria per gli accordi sotto banco che ancora una volta rischiano di produrre un provvedimento calato dall’alto”. Cosi’ i consiglieri regionali M5S del Lazio commentano il proprio voto contrario al rinvio del Piano Regionale dei Rifiuti all’Aula consiliare approvato oggi in X Commissione alla Pisana. “Con il voto di oggi la politica ha abdicato al proprio ruolo perche’ ha rinunciato alla possibilita’ di aprire un dibattito su un tema cruciale della nostra regione, quale quello della gestione dei Rifiuti, da anni irrisolto, e, cosa ancora piu’ grave, negando la possibilita’ a tutte le forze politiche di poter ... Leggi su romadailynews

m5snewsofficial : Lazio: M5S, Pd zittisce dibattito su Piano Regionale Rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : M5S zittisce Rifiuti Lazio, M5S: il Pd zittisce dibattito sul Piano Rifiuti askanews Silvio Berlusconi, fango contro il leader FI: "Aiutato dalla 'ndrangheta", così il procuratore aggiunto di Reggio Calabria

Non bastassero le nuove rivelazioni sul «plotone di esecuzione» organizzato per fare fuori il Cav per via giudiziaria all'epoca del processo Mediaset, ora spunta la pista 'ndranghetista per gettare al ...

Non bastassero le nuove rivelazioni sul «plotone di esecuzione» organizzato per fare fuori il Cav per via giudiziaria all'epoca del processo Mediaset, ora spunta la pista 'ndranghetista per gettare al ...