La MotoGP parte da Jerez de la Frontera: orari e info streaming (Di martedì 14 luglio 2020) MotoGP, orari e info streaming del GP di Spagna: parte la caccia a Marc Marquez. Esordio tra i ‘grandi’ per il fratello Alex. Jerez DE LA Frontera (SPAGNA) – MotoGP, orari e info streaming del GP di Spagna. Dopo lo stop per la pandemia, il Mondiale è pronto a partire con una stagione che si preannuncia molto particolare visto che si corre quasi sempre con i piloti che saranno chiamati a non sbagliare nulla per cercare di centrare i propri obiettivi. Il favorito per la vittoria è sicuramente Marc Marquez, ma questa volta il pilota spagnolo dovrà fare molta attenzione a Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso. Partono in seconda fila, invece, Alex ... Leggi su newsmondo

