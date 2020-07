La confessione di Elvis Abbruscato: “Oggi mi sarebbe piaciuto di più giocare nella Roma che nel Napoli” (Di martedì 14 luglio 2020) L’ex attaccante Elvis Abbruscato, oggi vice-allenatore dell’Italia Under 18, ha rilasciato un’intervista a Soccermagazine, citando anche il Napoli di oggi. “Dove mi sarebbe piaciuto giocare di più tra questo Napoli e la Roma con la prima punta? Ma sicuramente alla Roma, anche se mi piace moltissimo il calcio di Gattuso: esprime un gioco propositivo e c’è un’idea ben chiara”. “La Serie A è sicuramente cambiata in termini di giocatori, che anni fa davano lusso. C’erano tantissimi talenti molto importanti. Anche se nel nostro campionato sono diminuiti i giocatori con delle capacità calcistiche, d’altro canto è aumentato il livello calcistico e la proposta di gioco quindi è ... Leggi su calciomercato.napoli

