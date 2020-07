La Commissione chiede agli Stati di non aiutare le società che hanno legami coi paradisi fiscali (Di martedì 14 luglio 2020) La Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di non concedere un sostegno finanziario alle società che hanno collegamenti con i paesi che figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative dell’Ue. Ovvero, i paradisi fiscali. Le restrizioni dovrebbero applicarsi anche alle società che sono state condannate per gravi reati finanziari, tra cui frode finanziaria, corruzione, mancato pagamento di imposte e obblighi di sicurezza sociale. L’obiettivo della raccomandazione è consigliare gli Stati membri su come stabilire condizioni di sostegno finanziario che impediscano l’abuso di fondi pubblici. Oltre e rafforzare le garanzie contro l’abuso fiscale in tutta ... Leggi su linkiesta

