Interpump Group acquisisce Suministros Franquesa (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Interpump Group comunica di avere concluso, attraverso la propria controllata GS-Hydro Spain, l’acquisizione di Suministros Franquesa con sede a Lleida in Spagna. Suministros Franquesa è un’importante, dinamica e giovane azienda che assembla e distribuisce tubi, raccordi, e altri componenti oleodinamici per applicazioni agricole, mobili e industriali, certificata ISO-9001 e ISO-14001, con vendita sia diretta che online. Nel 2019 ha registrato un fatturato di circa 2 milioni di Euro, con un margine EBITDA del 12% e una posizione finanziaria netta neutra. Il corrispettivo versato per il 100% della società è pari a 700.000 Euro. L’acquisizione, straordinariamente sinergica, rafforza la presenza di Interpump nel ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Interpump Group Interpump Group acquisisce Suministros Franquesa Il Messaggero Interpump: acquisisce Suministros Franquesa in Spagna per 700mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Interpump Group, attraverso la controllata GS-Hydro Spain, ha concluso l'acquisizione di Suministros Franquesa con sede a Lleida in Spagna per 700mila ...

Interpump prosegue il piano di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Interpump Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 6 al 10 luglio 2020, comple ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Interpump Group, attraverso la controllata GS-Hydro Spain, ha concluso l'acquisizione di Suministros Franquesa con sede a Lleida in Spagna per 700mila ...(Teleborsa) - Interpump Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 6 al 10 luglio 2020, comple ...