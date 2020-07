Il gol di Muntari, le manette di Mourinho, gli abbracci con Buffon e le “palesi ingiustizie” di Bari-Ternana: il karma Tagliavento (Di martedì 14 luglio 2020) Dispiace per la Ternana, perchè sul campo avrebbe meritato di passare il turno. Effettivamente l’arbitraggio della partita di ieri a Bari lascia a desiderare per molte decisioni controverse, e le proteste della dirigenza del club umbro sono più che comprensibili. Tra queste, le parole del vice Presidente Tagliavento, ex arbitro di serie A, sono molto forti: “Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, oggi, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati, ... Leggi su calcioweb.eu

g_lascala : RT @auro_milan: Se quest’uomo pensasse che ha cambiato il destino del calcio per almeno un decennio con il suo errore...Tagliavento e il de… - tomasonidiego : RT @repubblica: Tagliavento e il destino capovolto, l'ex arbitro (del gol di Muntari) che attacca l'arbitro [di MAURIZIO CROSETTI] [aggiorn… - Abocconetti : Tagliavento e il destino capovolto, l'ex arbitro (del gol di Muntari) che attacca l'arbitro - La Repubblica… - redblack1980 : No vabbè questo è quello che ha commesso l’errore più grande della storia con il gol di muntari dentro di 2 Metri e… - repubblica : Tagliavento e il destino capovolto, l'ex arbitro (del gol di Muntari) che attacca l'arbitro -

Ultime Notizie dalla rete : gol Muntari Tagliavento e il destino capovolto, l'ex arbitro (del gol di Muntari) che attacca l'arbitro la Repubblica Chirico: 'Le mani di De Roon e Muriel sullo scudetto, la Juve ha rubato un altro titolo'

Sarà stato pure un pareggio immeritato quanto si vuole quello strappato dalla Juventus con l’Atalanta, ma le ha consentito di mettere quasi definitivamente le m ...

Tagliavento e il destino capovolto, l'ex arbitro (del gol di Muntari) che attacca l'arbitro

La visione del mondo può rovesciarsi del tutto, dopo otto anni. Perché accada, è sufficiente togliersi la giacchetta da arbitro e indossare quella da dirigente. La curiosa mutazione riguarda Paolo Tag ...

Sarà stato pure un pareggio immeritato quanto si vuole quello strappato dalla Juventus con l’Atalanta, ma le ha consentito di mettere quasi definitivamente le m ...La visione del mondo può rovesciarsi del tutto, dopo otto anni. Perché accada, è sufficiente togliersi la giacchetta da arbitro e indossare quella da dirigente. La curiosa mutazione riguarda Paolo Tag ...