Governo ultime notizie: Conte su Autostrade “Deve coinvolgere tutti” (Di martedì 14 luglio 2020) Governo ultime notizie: Conte su Autostrade “Deve coinvolgere tutti” Governo ultime notizie: Benetton e Autostrade, in molti non ci stanno. E adesso l’obiettivo è quello di escludere i Benetton dalla gestione di Autostrade. La giornata di oggi, martedì 14 luglio 2020, resta molto importante per capire quali saranno le mosse future del Governo sul capitolo Autostrade. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che ci sarà una informativa sul dossier Autostrade, puntualizzando anche che si tratta di una “decisione che deve coinvolgere” tutte le parti di ... Leggi su termometropolitico

Andrea529232205 : RT @micheleboldrin: Ma questo non va bene alla banda che sta al governo: a loro i soldi servono per comprare voti ed acquisire potere stata… - patriziagatto3 : RT @silviacarducci5: PONIAMO LA PAROLA FINE ... DOBBIAMO PRENDERE LA SITUAZIONE IN MANO ... SALVINI E MELONI NON SI OPPORRANO SARA' ATTIVAT… - silviacarducci5 : PONIAMO LA PAROLA FINE ... DOBBIAMO PRENDERE LA SITUAZIONE IN MANO ... SALVINI E MELONI NON SI OPPORRANO SARA' ATTI… - medeadicyta : RT @michelegiorgio2: Di fronte ai disordini, il primo ministro maliano Boubou Cisse ha promesso di formare rapidamente un governo. Mesi dop… - federicaiezzi : RT @nenanewsagency: Di fronte ai disordini, il primo ministro maliano Boubou Cisse ha promesso di formare rapidamente un governo. Mesi dopo… -