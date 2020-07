Google Stadia: annunciati i giochi esclusivi in arrivo prossimamente sulla piattaforma (Di martedì 14 luglio 2020) Durante l'evento Stadia Connect, il colosso della tecnologia Google ha annunciato una partnership con diversi sviluppatori che creerà giochi esclusivi per la piattaforma di cloud-streaming. La società ha mostrato nel dettaglio due delle cinque esclusive che arriveranno all'interno di Stadia, insieme ad altri 15 titoli che arriveranno durante l'anno.Il primo titolo esclusivo è dello sviluppatore Splash Damage, lo studio responsabile di Brink and Gears Tactics. Il gioco è Outcasters, un "titolo multiplayer online competitivo e accessibile ambientato in un mondo coloratissimo". Include milioni di opzioni di personalizzazione per creare personaggi unici mentre gareggerete in partite con un massimo di otto giocatori per gloria e ricompense. Attualmente non ... Leggi su eurogamer

