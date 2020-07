Ferrari, addio Binotto? Indiscrezione-bomba: ecco chi arriva, la scelta di John Elkann (Di martedì 14 luglio 2020) Nelle prossime settimane Mattia Binotto si giocherà gli ultimi gettoni di fiducia. Lo scrive il Corriere della Sera, sempre ben informato sulle vicende della Ferrari, che deve rialzare la testa dopo il disastro clamoroso andato in scena in Austria, con Charles Leclerc che è finito addosso a Sebastian Vettel: dopo un paio di curve è subito finito il GP delle Rosse, costrette a un doppio ritiro. “Senza una reazione - si legge sul Corsera - John Elkann e Louis Camilleri potrebbero scegliere soluzioni traumatiche. L'ad starebbe già lavorando a un'alternativa nel caso la situazione precipitasse, circola il nome di Antonello Coletta, attuale responsabile delle competizioni Gt”. Per questo il GP d'Ungheria di domenica prossima può giù rappresentare un punto di non ritorno ... Leggi su liberoquotidiano

Notiziedi_it : Addio a Stradi, l’ombra di Enzo Ferrari - Notiziedi_it : Addio a Stradi, l’ombra di Enzo Ferrari - AvvMennillo : Ferrari: il ko figlio del mancato addio a Vettel - angiuoniluigi : RT @Corriere: Ferrari: il ko figlio del mancato addio a Vettel - drgirasole : RT @Corriere: Ferrari: il ko figlio del mancato addio a Vettel -