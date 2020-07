DPCM, Speranza presenta la proroga: “Non abbassare la guardia” (Di martedì 14 luglio 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in Senato per presentare il nuovo DPCM: “Non possiamo vanificare i sacrifici fatti” In Senato il ministro Roberto Speranza ha presentato il nuovo DPCM che proroga fino al 31 luglio le misure anti Covid. “Oggi i contagiati sono 13 milioni e mezzo milione i morti, è evidente che non possiamo abbassare la guardia.“ Ha dichiarato in Aula il ministro alla salute. Poi l’appello di coesione a tutte le personalità politiche “Non dividiamoci su questo“. Speranza si è poi espresso sul tema della proroga dello stato di emergenza. “Al momento nessuna decisione è stata assunta sulla proroga dello ... Leggi su zon

