Dopo l’incidente spargono la voce che non si candida più. Spunta il video anti-malelingue (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le malelingue si sa tagliano più che le spade. Immagina se arrivano Dopo un brutto incidente in motorino. Lo sa bene Nino Simeone, consigliere comunale candidato alle prossime regionali con Vincenzo De Luca. Investito da un pirata della strada ed operato in ospedale è tornato a casa da pochi giorni. Giorni in cui nel frattempo le cattive lingue hanno lavorato facendo circolare la notizia che causa brutto incidente non avrebbe più corso alle prossime elezioni. Così con ironia il candidato al grido di “Non mi ritiro neanche se mi tagliano la capa” sul balcone di casa ha girato il video anti-malelingue. Ed anche un po’ anti-malocchio che non guasta ... Leggi su anteprima24

