Di Livio: “Con queste regole Baggio prenderebbe 50 rigori per fallo di mano a stagione” (Di martedì 14 luglio 2020) Angelo Di Livio non sembra essere troppo d’accordo con il regolamento attualmente in vigore per i falli di mano in area di rigore. Al Corriere della Sera, l’ex calciatore ha azzardato ad un parallelo: “Se Baggio fosse ancora in attività – spiega – con questa assurda regola del tocco di mano prenderebbe 50 rigori a campionato. Io non avevo il piede di Baggio, ma se oggi fossi un giocatore proverei a prendermi i rigori in quel modo. Sono sicuro che qualche allenatore lavora su una situazione del genere in settimana. Ci sono tecnici che non trascurano nulla, nemmeno il minimo dettaglio. Figurarsi se non sfruttano questa opportunità offerta dal regolamento”. Leggi su sportface

