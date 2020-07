Death Stranding su PS5? Una versione next-gen non è del tutto esclusa (Di martedì 14 luglio 2020) Death Stranding è ora disponibile per PC, il che significa che il gioco otterrà un nuovo pubblico. Il titolo di Kojima è stato lanciato verso la fine dello scorso anno su PS4, fornendo ai giocatori una delle esperienze più strane di sempre. Ora, tuttavia, siamo vicinissimi a PS5, quindi Death Stranding vedrà una terza versione per next-gen?In un'intervista con Eurogamer.net, il technical director Akio Sakamoto ha parlato del porting PC del gioco, ma quando gli è stato chiesto del futuro, in particolare di una versione PS5, Sakamoto ha detto che ora lo sviluppatore è concentrato sul lancio per PC, ma dopo che lo studio avrà avuto un po' di tempo per respirare, si potrebbe pensare a ... Leggi su eurogamer

