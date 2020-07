Dayane Mello mette in guardia Belen da Gianmaria Antinolfi

Dayane Mello avverte Belen Rodriguez: “Gianmaria Antinolfi frequentava me quando ti corteggiava!”. La copertina di “Chi”, che vedeva Belen e Antinolfi insieme l’ha fatta rimanere senza parole: “Quando ho visto la copertina ha svelato al settimanale “Chi” non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”. Si frequentavano da un mese e mezzo e all’improvviso è scomparso e la Mello si rivolge direttamente alla Rodriguez: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. E’ venuto a Milano e i ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo e` diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perche´ io stia soffrendo, ma solo perche´ penso che lui sia solo affamato di popolarita`…”.

"Quando ho visto la copertina non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen Rodriguez". Dayane Mello è un fiume in piena e racconta alla rivista Chi tutto lo stupo ...

