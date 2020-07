Coronavirus, nel mondo tornano lockdown contro aumento casi (Di martedì 14 luglio 2020) Città e stati in diversi continenti sono stati costretti a imporre nuovamente "lockdown locali" per un improvviso aumento dei casi di Coronavirus, con i contagi che nel mondo hanno superato quota 13 milioni. Negli Stati Uniti, la California ha nuovamente introdotto restrizioni per esercizi commerciali e luoghi pubblici di fronte a un`escalation di contagi. Gavin Newsom, governatore dello stato più popoloso degli Stati Uniti, ha ordinato l`immediata sospensione di tutte le attività al chiuso in ristoranti, bar, luoghi di intrattenimento, zoo e musei.Nelle contee più colpite, saranno inoltre chiuse chiese, palestre e saloni di bellezza. La nuova imposizione delle limitazioni arriva dopo un aumento del 20 per cento delle persone positive al virus nelle scorse ... Leggi su ilfogliettone

