Consiglio comunale, approvato il nuovo regolamento Imu: tutte le esenzioni e i nuovi pagamenti (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento IMU con 21 voti a favore e 10 astensioni. Il nuovo regolamento prevede questi importanti cambiamenti: Immobili degli enti non commerciali, che l'... Leggi su perugiatoday

borghi_claudio : In consiglio comunale a Como ho ricordato il buon lavoro trasversale fatto da tutti i partiti in Commissione Bilanc… - Twiperbole : “Riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipa… - pfmajorino : Il lavoro dell'amministratore e ancora più del sindaco è massacrante. Albertini lo definiva 'un sequestro di person… - AndreaMaggio76 : Ieri in Consiglio Comunale, nel rispondere ad mia interrogazione sul “verde pubblico a Cassina”, il Sindaco ha risp… - ComuneCastOlona : #ConsiglioComunale seduta del Consiglio Comunale della Città di Castiglione Olona tenutosi lunedì 13 luglio 2020 al… -