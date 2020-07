Concorsi al San Pio, l’ospedale: “Acclarare la verità” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non poteva tacere l’Azienda ospedaliera “San Pio” davanti alla lettera d’accusa del dottor Giorgio Nardone, nella quale si puntava il dito contro presunti Concorsi truccati per accedere al nosocomio di Benevento. La risposta è arrivata questo pomeriggio ed era quella attesa. Mario Ferrante, direttore della struttura, ha deciso di adire alle vie legali affinché venga “acclarata la verità“. Una decisione annunciata attraverso un breve comunicato stampa, diffuso nel primo pomeriggio dall’Azienda ospedaliera. “Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, in relazione agli articoli relativi a dichiarazioni di Nardone Giorgio, apparsi sulla stampa locale già in data 12.07.2020 ed attinenti ... Leggi su anteprima24

StarBuild_Italy : Melfi, nuova vita per l'area di Porta Calcinaia - Rione San Lorenzo - concorso di idee - profarchitetto : #concorsi Melfi, nuova vita per l'area di Porta Calcinaia - Rione San Lorenzo - Il Comune di Melfi (PZ) ha bandito… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi San Comune San Vito Cadore: concorso per 2 Diplomati - TiConsiglio Ti Consiglio... un lavoro Gli Amici della Musica e "La Corte, Conversazioni in musica"

ANCONA - Con tre straordinari concerti, diversissimi tra loro per concezione, varietà della proposta e tipologia di artisti, che compongono la tradizionale rassegna estiva quest’anno eccezionalmente a ...

160mo della nascita di Michele Tripisciano: un’eccellenza nissena. Il ricordo a cura della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta

Oggi 13 luglio 2020 ricorre il 160° anniversario della nascita dello scultore Michele Tripisciano e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta intende onorarne la memoria con un breve scri ...

ANCONA - Con tre straordinari concerti, diversissimi tra loro per concezione, varietà della proposta e tipologia di artisti, che compongono la tradizionale rassegna estiva quest’anno eccezionalmente a ...Oggi 13 luglio 2020 ricorre il 160° anniversario della nascita dello scultore Michele Tripisciano e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta intende onorarne la memoria con un breve scri ...