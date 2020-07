Con i barconi arriva anche il Covid. Benzina sul fuoco per i sovranisti. Sbarchi autonomi e difficoltà in Calabria e Sicilia. Il Viminale ricorre a un bando urgente per noleggiare navi quarantena (Di martedì 14 luglio 2020) Dalla Sicilia alla Calabria, avendo ripreso vigore le partenze di quanti cercano di fuggire dall’inferno africano per cercare una seconda possibilità in Europa, è allarme migranti. Ma soprattutto c’è allarme per gli stranieri che approdano in Italia, con Sbarchi autonomi e incontrollabili, e sono positivi al Covid. Mentre si accendono proteste popolari e le destre, sovranisti in testa, cercano per l’ennesima volta di guadagnare consensi urlando all’invasione e questa volta pure al rischio virus, spesso gli stessi che volevano riaprire tutto quando le terapie intensive stavano esplodendo, il governo sta continuando a gestire gli Sbarchi in sicurezza, sta predisponendo una nave dove mettere i contagiati in ... Leggi su lanotiziagiornale

"Quando sei giovane devi essere umile. Io invece ho fatto gol a San Siro e sogno di giocare ogni settimana per conquistare un ruolo da protagonista a Bologna". Musa Juwara compirà 19 anni il prossimo ...

Migranti, Gelmini: “Porti siano off limits per clandestini”

“Quasi 1.300 migranti sono sbarcati illegalmente in Italia negli ultimi tre giorni, e tra loro ci sono numerosi casi accertati di covid. Questa emergenza non puo’ in alcun modo essere sottovalutata”.

