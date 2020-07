Cina: frena surplus a giugno, ma export cresce a +0,5% (Di martedì 14 luglio 2020) La Cina vede il surplus commerciale di giugno attestarsi a 46,42 miliardi di dollari, in calo sui 49,60 miliardi dello stesso mese del 2019, sui 58,6 miliardi attesi e sui 62,93 miliardi di maggio. L'... Leggi su tgcom24.mediaset

La Cina vede il surplus commerciale di giugno attestarsi a 46,42 miliardi di dollari, in calo sui 49,60 miliardi dello stesso mese del 2019, sui 58,6 miliardi attesi e sui 62,93 miliardi di maggio.