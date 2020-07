Bastoni a Sky: “Da Conte fiducia inaspettata. Ieri vittoria importante” (Di martedì 14 luglio 2020) Alessandro Bastoni intervistato da Sky Sport Il giorno dopo la vittoria sul Torino, Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro ha parlato della sfida ai microfoni di Sky Sport. Oltre al match contro i granata, ha parlato anche del rapporto con Conte e del percorso di crescita dell’Inter. Ecco le sue parole Sicuramente Conte mi ha dato tantissimo, non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di far esordire un 20enne in un grande club come l’Inter. Il nostro è un processo di crescita che stiamo portando avanti insieme, dobbiamo continuare tutti uniti sulla stessa strada”. Il 3-1 di Ieri sera.“E’ stata una vittoria molto importante perché venivamo da due partite dove abbiamo fatto la prestazione ma non siamo ... Leggi su intermagazine

