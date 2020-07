Atalanta, nulla di grave per Muriel ma non ci sarà con il Brescia (Di martedì 14 luglio 2020) L’Atalanta B.C., attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio. Lo stesso calciatore ha rassicurato tutti i tifosi e gli sportivi sulle proprie condizioni di salute, affidando il suo pensiero ad Instagram. Foto: Muriel Twitter Atalanta View this post on Instagram Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo ... Leggi su alfredopedulla

Paura in casa Atalanta: l'attaccante colombiano Luis Muriel è caduto ... clinica della città di Bergamo che sta monitorando la situazione. Non si tratterebbe di nulla di grave, ma il problema gli ...

Per fortuna non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma il problema gli impedirà di scendere in campo questa sera nel derby contro il Brescia.

