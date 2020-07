Atalanta, Muriel cade e batte la testa: ricoverato per trauma cranico (Di martedì 14 luglio 2020) Paura per Luis Muriel, che in mattinata è caduto accidentalmente e ha battuto la testa. Il colombiano, come riporta Bergamo e Sport, è stato ricoverato in una clinica della città con la diagnosi di trauma cranico con ferita lacero-contusa. Il giocatore non sembra aver riportato ulteriori conseguenze, si attende dunque l’ok dei medici per le dimissioni. L'articolo Atalanta, Muriel cade e batte la testa: ricoverato per trauma cranico ilNapolista. Leggi su ilnapolista

