Al cinema “il grande passo” con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi (Di martedì 14 luglio 2020) 20 luglio 1969: il giorno in cui un sogno impossibile, conquistare la luna, è diventato realtà. 20 luglio 2020: il giorno in cui quello stesso sogno, a distanza di mezzo secolo, diventerà un’icona di ripartenza… Comincia qui, da un gioco di simmetrie poetiche e simboliche, la scommessa che i produttori e i distributori hanno deciso di fare su Il grande passo del regista Antonio Padovan: un tour di anteprime estive nelle arene cinematografiche, iniziando da Bergamo, per contribuire (appunto) alla ripartenza del box office italiano. Dal 20 agosto, la commedia lunare con Battiston e Fresi – distribuita da Tucker Film e Parthenos – raggiungerà le sale ... Leggi su udine20

GassmanGassmann : Un saluto a tutti quelli che stanno proiettando film all’aperto,ed a quelli che vanno a vederli! Il buon cinema ,è… - VanityFairIt : «È con cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni… - fanpage : È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - aderenzis1 : Il cinema sull’acqua, a Parigi: 38 barche elettriche per la proiezione sul bacino artificiale a pro… - GianniMaritati : RT @parcostiantica: Questa sera, 14 luglio 2020, al via la stagione teatrale dell'Ostia antica Festival con l'Orchestra Sinfonica Città di… -

Ultime Notizie dalla rete : cinema “il Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews